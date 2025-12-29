台中清潔隊集體貪污…3年爽撈282萬！14間知名店家、餐飲業者都涉案

記者陳弘逸／台中報導

台中市環保局北屯區清潔隊爆出集體貪污案，9名清潔隊員與14名業者勾結，透過非法清運廢棄物，累積收取282萬1100元賄款。(圖／翻攝畫面)

台中市環保局北屯區清潔隊爆出集體貪污案，9名清潔隊員與14名業者勾結，從2021年起，直到2024年8月為止，透過非法清運廢棄物，再由垃圾車對接清運，累積收取282萬1100元賄款，且涉案業者不乏知名店家、餐飲業者；此案於昨天（29日）偵結，共起訴24人。

此案，檢警調於今年9月4日、10月31日，分別發動兩次搜索，前後共逮張姓、陳姓清潔隊員在內共9人，後續又查出，張嫌勾結黃姓等14名業者，私下用小貨車替業者清運廢棄物，輾轉到台中環保市場等地，以垃圾車對接清運，藉此掩人耳目。

經查，每月清運獲利約為3500至1.1萬元不等，自2021年起到2024年8月為止，累計共收受14名業者收取282萬1100元賄款。

此案於昨天（29日）偵結，檢方將張姓等9名清潔隊員依貪污罪之公務員對於違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利，廢棄物清理法之公務員假借職務上之機會非法清除、處理廢棄物等罪起訴。

同案14名業者，則依貪污罪之非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂、廢棄物清理法之非法清除、處理廢棄物等罪嫌起訴。

