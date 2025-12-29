台中清潔隊9人收賄282萬私運廢棄物！中檢偵結起訴24人

台中市環保局北屯區清潔隊員貪汙，中檢今日偵結，起訴清潔隊員與業者共24人。 圖：台中市環保局提供

[Newtalk新聞] 台中市環保局北屯區清潔隊員貪汙案，張裕騰、陳念恩等9人2021年到2024年8月間，與黃姓等15名業者勾結，開小貨車到業者經營處所非法清運廢棄物，共獲利282萬1100元賄款，台中地檢署今日偵結，依貪污、圖利、廢棄物清理法等罪嫌，起訴張男和業者共24人。

台中地檢署指出，北屯區清潔隊員張裕騰、陳念恩等9人，與黃姓等15名不同店面業者約定，收受經營商業產生廢棄物，先以小貨車收受廢棄物再開往環保市場與垃圾車對接，或是指定將小貨車開到一間羽球場前對接。

廣告 廣告

業者包括薑母鴨、檳榔攤、鐵板燒、麻辣火鍋、美髮店等，而清潔隊員私下向15家業者收取282萬1100元的賄款。台中地檢署將張裕騰等9名清潔隊員，依貪污罪之公務員對於違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利，廢棄物清理法之公務員假借職務上之機會非法清除、處理廢棄物等罪嫌起訴。

另外15名業者，則依貪污罪之非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂、廢棄物清理法之非法清除、處理廢棄物等罪嫌起訴。檢方指出，主嫌張男自2013年任職於環保局，利用長期任職的影響力，勾結駕駛員，甚至私自用小貨車與垃圾車對接清運，濫用公有清運資源，考量犯後坦承犯行，建請適當量刑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國軍勇虎戰車開到一半冒白煙！民眾嚇壞PO網：以為被丟煙霧彈

失聯移工大鬧台中連鎖咖啡廳！2店員受傷提告