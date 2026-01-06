台中測速桿王是它！「10路段」1年取締破5.7萬件 市庫進帳6840萬

記者林意筑／台中報導

台中市10路段的固定測速照相機，一年共告發5萬7000多件。（圖／翻攝畫面）

台中市去（2025）年固定測速照相取締，共告發5萬7000多件，若以每件告發最低金額1200元計算，位於忠明南路與忠明南路326巷口處的測速照相桿為告發量第一名，共告發9550件，位於旱溪西路一段上的測速照相桿去年告發量為9459件居次，其中第一名「桿王」去年即為市庫增加1146萬元收入，相當驚人。

台中市警局交通大隊表示，台中市有24個行政區設有固定式測速照相設備，不含中區、大肚區、和平區、新社區及外埔區等5區，而這24區在去年1至10月時，發生的事故主要肇因為「超速行駛」案件，與113年同期相比減少111件，降幅近5成，至於交通事故死傷人數較前年同期，減少2417人，降幅達3.3%，顯見測速照相設備設置，能有效減少超速肇事的情形發生。

2025年10大測速照取締件數：

一、忠明南路與忠明南路326巷口（南北雙向）：9550件

二、旱溪西路一段300號前（成功國小往南）：9459件

三、中彰快速道路4.8K（南北雙向）：6392件

四、五權西路二段1001號前（東西雙向）：5151件

五、向上路三段418號前：4987件

六、永春南路往888巷口方向：4936件

七、文心南路近三民西路：4772件

八、松竹路一段360號前（往環中東路一段方向）：4618件

九、太原路3段1225號（新平基督長老教會前）：4101件

十、東山路二段（大坑國小往新社）：3573件

交大表示，市警局設置測速照相時，也配合道路主管機關推動道路工程的優化，以達到「預防」與「執法」並重。未來規畫改善交通安全時，也配合道路主管機關設計速率與限速的合理性，及重新檢視現有測照執法點，經評估後進行改善措施，才能設置測速照相等科技執法設備。

