台中港外海捕獲烏魚量 突破5萬大關

梧棲漁港捕烏三十日傳來豐碩喜訊，漁船滿載而歸，漁民大發「烏金財」，個個眉開眼笑。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

今年烏魚汛期，台中港外海三十日又傳來豐碩的捕烏喜訊，連三天來續捕獲二萬三千多零八尾烏魚，並運至梧棲漁港拍賣，不分公母總烏價每尾三百元左右，今年烏魚汛期以來，在台中港外海捕獲的烏魚累計至今已突破五萬尾大。漁民說，原以為汛期近尾聲，疑強烈寒流，加上天氣暖和致魚群再度洄游，期望今年的魚汛期延後，以期有斬獲，發上一年一度的「烏魚財」。

台中區漁會總幹事趙朝森表示，每年冬至前後十天為台灣傳統捕烏季，今年冬至是十二月二十一日是烏魚盛產期，最近連續幾天來天氣濕冷，許多漁民冒著寒風大浪出海撈捕烏魚，連三天來有三、四十艘漁船出海撈捕烏魚，又有二十多艘漁船捕獲二萬三千多零八尾，累計已達五萬五千六百零九尾，烏魚拍賣價格，總烏不分公母每尾三百左右。漁民無不笑逐顏開。

漁民忙著從網中取下烏魚，個個樂開懷。（記者陳金龍攝）

台中區漁會指出，今年入冬以來受暖冬影響，氣溫普遍升高，一般而言，氣溫與烏魚的漁況關係最為密切，平均水溫攝氏二十一度至二十三度之間是烏魚的旺產季，在主要漁場必須要持續的低溫，烏魚才會群結南下。

區漁會表示，台中港外海又傳來豐碩的捕烏喜訊，其中廣隆興一號捕獲四千零十八尾最多，其次漁俊發六十六號捕到三千二百九十七尾，進福漁號捕到二千四百八十八尾，其餘捕獲一千多至五百多尾不等。