台中港外海烏魚汛期不見魚群 今年烏魚捕獲量銳減僅2萬6000多尾

烏魚洄游季已過了半個月，但這陣子捕烏船隊興沖沖出海，卻只捕到零星烏魚，使得漁民心焦如焚。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

烏魚又稱信魚，每年冬至前後十日必洄游抵達西部海域，今年的烏魚汛期已經進入盛產期，但漁民期待的烏魚群卻遲遲未到，主要是受暖冬影響，寒流不至，烏魚就不來，各地漁船正紛紛雲集在中部沿海張網以待，漁民心焦如焚「痴痴的等」，急盼天公作美，早點寒冷。

烏魚有「烏金」之稱，每年烏魚汛期在冬至前後十天為盛產期，今年冬至為十二月二十一日，已進入盛產期，但到昨日為止在台中港外海捕獲運回梧棲漁港拍賣的烏魚只有二萬六千三百九十尾，漁民心焦如焚「痴痴的等」。

廣告 廣告

每年冬至前後，烏魚群從大陸北方游到台灣西部海域，此時烏魚魚卵、魚鰾正好熟透，最肥美、好吃，被台灣漁民視為「烏金」，也是西岸由北到南漁民一年希望所繫的「年終獎金」。

台中區漁會表示，今年入冬以來受暖冬影響，氣溫普遍升高，一般而言，氣溫與烏魚的漁況關係最為密切，平均水溫攝氏二十一度至二十三度之間是烏魚的旺產季，在主要漁場必須要持續的低溫，烏魚才會群結南下。

漁民說，今年的烏魚群在本月初即在北部沿海出現，但很可惜的是冷鋒面一直未出現，使大陸沿海冷水未向南延伸，等溫線均停滯在北部，而且低溫也未持續，寒流不至，烏魚就不來，氣溫下降，烏魚群就群結而至。烏魚洄游季已過了半個月，但這陣子捕烏船隊興沖沖出海，卻只捕到零星烏魚，失望的心情全寫在臉上，漁民期望今年的魚汛期延後，過一陣子會有好消息。