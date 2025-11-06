台中港市政特區新亮點！議員陳廷秀引進蔦屋書店進駐梧棲

台中市議員陳廷秀表示，被譽為「日本最美書店」的蔦屋書店，確定將於2027年進駐台中港市政特區，開設全新複合式路面店，這將是中部首座日式蔦屋書店。（見圖）

蔦屋書店自2011年在日本代官山開出第一家店後，以結合書籍、咖啡、設計、生活選物的獨特空間風格，成為日本文化與美學的象徵。其全年千萬人次的進館紀錄，更讓蔦屋書店成為各地地方創生的推手。

此次進駐梧棲，蔦屋書店將與聯悅建設合作，打造兼具書店、咖啡廳、餐飲與特色商店的複合型文化據點。台灣區執行長（5）日特地拜訪台中市議員陳廷秀，分享未來進駐構想與地方連結的願景。

陳廷秀議員表示，蔦屋書店的到來，將讓台中港區在「文化城市」的發展上邁出關鍵一步，不僅帶動人潮與商機，更將豐富海線地區的人文風貌。「港區的發展不只是建設的提升，更是文化生活的加值。」陳議員也強調，未來將持續關心地方發展與招商進度，期盼讓梧棲成為海灣城市中最具魅力的文化地標。