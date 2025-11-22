台中港式控快來！新派茶餐廳「好食行運」開幕，必點超邪惡的花生你西多士，茶味濃郁絲襪奶茶
最近在脆上看到英才路上新開了一家港式新派茶餐廳▸好食行運◂，一爬文發現是銅鑼灣港式餐廳旗下最新品牌！熱愛港式的強生立刻就說要預約來吃看看，這天一到發現幸好有預約，不然現場候位人數超多的呀～
好食行運外觀如下，招牌就很港味！
好食行運環境還蠻不錯的，不過桌數的安排比較以小家庭為主，大桌只有後方的一張，比較不適合多人聚餐。
好食行運是採掃碼點餐，低消是一人一杯飲品，價位看起來不貴，但反應在餐點份量上哦！
絲襪奶茶&行運凍檸茶
奶茶比例剛好不會太甜，茶味很濃；凍檸茶檸檬給的很多唷～
叉燒油雞雙拼
叉燒肥肉部位比較多，吃起來口感紮實，口味甜甜的；油雞使用雞腿肉的部位，吃起來嫩口！
鮮蝦腐皮捲
外皮炸的很酥，但吃起來稍微偏油一點，口感上蝦子的比例比較少。
腊味蘿蔔糕
外皮煎得焦焦的，裡頭仍是軟嫩口感，但也是稍微偏油。
魚子蒸燒賣
帶有一點嚼勁，調味不會太重，算是蠻剛好的～
白灼時蔬
吃起來蠻清爽的，沒有油膩感。
陳皮牛肉球
裡面有脆脆的荸薺，吃起來蠻有彈性的，不錯！
花生你西多士
外層裹粉之後下去炸後再淋上煉乳，夾心裡抹上有帶顆粒的花生醬，整個超邪惡的！但蠻好吃的，吃完甜點覺得滿足～
這天吃完覺得好食行運在口味表現上算是還OK，由於我們二個人刻意沒有點麵飯主食，所以吃下來大概也要點到一千初比較有飽足感，以上餐點就給有興趣的朋朋們參考囉！
好食行運 新派茶餐廳
地址：台中市北區英才路392號
電話：04 2321 1385
營業時間：11:00-23:30
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘
