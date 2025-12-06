台中港式餐廳爆疑食物中毒！一家7口5人狂拉燒到40度 2歲童染沙門氏菌住院8天

台中市食安處稽查西屯區這家知名港式餐廳。台中市食安處

台中1名張姓女子控訴，1家七口日前到西屯區某知名連鎖港式餐廳用餐，沒想到隔天全家陸續「倒一片」，其中5人接連腹瀉、發燒，最嚴重的是年僅2歲的小兒子，體溫飆到攝氏40度以上；醫院檢驗後確認孩童感染沙門氏菌腸炎，還併發低滲壓、低血鈉與急性支氣管炎，住院整整8天，直到11月25日才出院。張女氣得在網路發文，痛批店家「拖字訣」，不但不談賠償，也不願承認有問題，「永遠都說等檢驗報告」。

面對家屬指控，該餐廳也在臉書發聲回應，表示「深感遺憾」，並強調自事件發生後，已主動全面配合衛生單位調查，包括環境採樣、設備檢查、員工衛生管理及食材來源追查等，所有檢驗結果均為陰性，相關項目皆被衛生單位判定合格，並感謝外界關心。

不過，台中市食安處則透露，11月21日接獲民眾通報後，立即啟動疑似食品中毒調查小組前往稽查。雖然後續的食品與環境檢體皆未檢出沙門氏菌等致病菌，但餐廳內仍被查到多處衛生問題，包括食材未完全覆蓋、部分食物未依規定離地放置等缺失。食安處當場要求限期改善，複查後已補正通過。

食安處也表示，由於事件被通報時已距離用餐當天5天，無法確保採檢樣本與事發時食材完全一致，因此「檢驗陰性」不等於當天餐食絕無問題。基於食安風險管理原則，該餐廳已被列入高風險稽查名單，後續將由食安處不定期強化抽查與巡檢。

食安處補充，除了持續追蹤業者改善情況，也會協助受害家屬向台中市消費者服務中心提出申訴，讓後續消費爭議能有進一步管道處理，確保民眾權益不被漠視。



