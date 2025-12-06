台中港式餐廳疑爆食物中毒！5人嚴重腹瀉 2歲兒高燒40度染沙門氏菌

台中一家港式餐廳疑出現食物中毒事件。（圖／擷取自Google Maps）

台中一名張姓女子控訴，她與親友共7人在上月16日晚間前往西屯區一家港式餐廳用餐，其中5人陸續腹瀉、發燒，2歲兒子更發燒到40度，確診沙門氏菌感染，住院長達8天，事後她向店家反映，業者卻只回應「要等檢驗報告」，讓她相當心寒。對此，台中市食安處表示，獲報後已立即派員前往稽查，食品與環境採檢均呈陰性。

張女在社群平台發文表示，一家共7人到該港式餐廳用餐後，有5人隔天開始腹瀉、發燒、腹痛，她2歲的孩子更是拉到脫水、發高燒到40度，急忙送往急診後，檢驗出沙門氏菌感染，最後住院8天。

廣告 廣告

張女說到，在兒子的檢驗報告後，她立即通報食安處與衛生所，也通知店家，衛生所當晚到餐廳稽查，店長當下的反應只有「關心」、「要等檢驗報告」，並沒有主動詢問後續，也沒有任何補償方案，甚至開始「已讀不回」。

台中市食安處回應，11月21日接獲民眾通報，當天立刻啟動疑似食品中毒調查，前往餐廳稽查採檢，發現餐廳有部分食材未妥善覆蓋、未離地放置等衛生缺失，已要求限期改善後並通過複查；另採檢後續結果出爐，食品及環境檢體均為陰性，未檢出有食品中毒相關病菌。

食安處強調，由於民眾通報距離事發時已相隔5日，儘管檢體未檢出有食品中毒相關病菌，但基於食安維護責任，已將業者列為高風險稽查對象，後續將不定期加強稽查及抽驗，也會協助民眾向台中市消費者服務中心提出消費爭議申訴，保障其消費權益。

涉事餐廳業者則聲明，對於近日網上流傳有顧客用餐後身體不適的相關討論，店家深感遺憾並高度重視，自接獲顧客反映當下，餐廳第一時間主動配合衛生單位進行全面稽查與採樣作業，包括環境與設備檢查、員工衛生管理、食材來源追溯等，並全程依照規定協助調查。

業者說，經台中市政府衛生局單位，台中市食品藥物安全處檢驗，本店食品及環境採樣結果皆為陰性，判定合格；店家也將持續維持最高標準的衛生管理，致力提供安心優質的用餐環境。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的

別再洗生肉！「沙門氏菌狂噴」恐食物中毒 醫揭正確處理方式

台灣夜市沒落了？ 網點出「3大關鍵」：比吃到飽還貴