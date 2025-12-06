台中港式餐廳食物中毒！「2歲童住院8天」市府列高風險對象…業者回應曝

記者吳泊萱／台中報導

民眾指控，上月到台中一間知名港式餐廳用餐，7人有5人疑似食物中毒，兩歲兒子是高燒40度，在醫院住院8天。（圖／翻攝自Google Map）

台中市張姓女子與親友7人一起到西屯區知名港式餐廳用餐，結果隔天有5人出現腹瀉症狀，其中1名2歲男童還確診沙門桿菌腸炎，住院8天才脫險。事後張女發文控訴，向店家反映被冷處理，業者從頭到尾只說「要等檢驗報告」。對此，業者表示接獲反映後立即配合衛生單位進行全面稽查，經採樣皆為陰性，對於顧客用餐後身體不適深表遺憾。台中市食安處則強調，雖檢體未檢出病菌，但已將業者列為高風險稽查對象。

張姓女子在網路社群發文，全家7人在11月16日前往台中西屯某港式餐廳用餐，隔天有5人腹瀉、發燒、腹痛。其中，她2歲的兒子嚴重脫水、發燒40度，送醫確診沙門桿菌腸炎，住院8天，直到11月25日才出院。

張女控訴，當天用餐的7人並未同住，且出現腹瀉症狀的5人都有吃一道蛋料理，認為是店家餐點有問題，她向業者反映，對方卻只回覆「要等檢驗報告」，不談賠償、不承認也不處理。

面對張女指控，業者在臉書發文表示，針對顧客用餐後身體不適的相關討論，本店深感遺憾並高度重視。接獲顧客反映當下，就第一時間主動配合衛生單位進行全面稽查與採樣作業，包含環境與設備檢查、員工衛生管理、食材來源追溯等，採樣結果皆為陰性，判定合格。

台中市食安處表示，11月21日接獲民眾通報後，立即前往店家稽查，雖食品與環境採檢呈現陰性，但查獲衛生環境不佳等情形，包含部分食材未妥善覆蓋、未離地放置等衛生缺失，經要求限期改善後已通過複查。

食安處強調，由於民眾通報距離事發時已相隔5日，雖檢體未檢出有食品中毒相關病菌，但基於食安維護責任，已將業者列為「高風險稽查對象」，將不定期加強稽查及抽驗。後續也將協助民眾向台中市消費者服務中心提出消費爭議申訴，確保消費權益獲得保障。

