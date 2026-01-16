台中港恐設25顆天然氣儲存槽 居民憂「10萬人怎麼逃？」

台中市都發局16日於台中市沙鹿及清水區公所舉行變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討案）說明會。（温予菱攝）

民眾認真閱讀細部計畫圖。（温予菱攝）

變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討案）16日台中市海線登場，在地居民提出，台中港未來最多將放置25顆天然氣儲氣槽，籲中市府明確畫出防災應變避難區、希望保育區變更等問題。台中市議員陳廷秀說，整體通盤檢討到公告實施，需要3至5年，希望今年的提案都能納入變更案中，才有機會在下一屆新市長任期中公告實施。台中市都發局回應，意見都會帶回去檢討。

台中市都發局今於沙鹿及清水區公所舉行變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討案）說明會，此次計畫涉及清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚區，面積約1萬9668多公頃，有民眾拋問，整個沙鹿區防災應變避難的地方，有無明確標註出來，並說明台中港未來最多將放置25顆天然氣儲氣槽，一旦面臨嚴重的工安事故，直言沙鹿這10萬人口如何疏散，呼籲都發局應明確規畫出來。

另針對保護區問題，有民眾要求，將白海豚棲息區明確標註出來，並依《野生動物保育法》變更申請，不過也有居民指出，以沙鹿區鎮北路以北、台灣大道以南區域過往因有山坡地及樹木被畫為保護區，但事後他們發現，該處標高不足50公尺，跟山坡地保育條例定義100公尺不一致；考量向上路車流增加及醫院興建，吸引人潮聚集，盼將向上路兩旁保護區列為檢討範圍。

台中市議員陳廷秀說，今天通盤檢討的公聽會，主要重點包含使用分區，像是保護區希望有機會調整為住宅區、白海豚保育等問題，都需要透過通盤檢討，納入變更案中，做公告實施達成協議，也說明從都市計畫草案公展至都市審議委員會審查、公告實施，需要3至5年時間，希望今年的提案都能納入變更案中，才有機會在下一屆新市長任期中公告實施。

都發局主祕吳信儀回應，都市計畫中有防災及相關避難計畫，主要針對地震等災難，對於民眾提出未來台中港防災應變疑慮，將會再跟台中市消防局聯繫，針對整個台中市防災部分，有無需要檢討或調整；山坡地部分則會做檢討，這沒問題；保護區變更須視過往列為保護區條件、理由，再視現今保護理由是否存在及法條規定定義等，強調民眾意見都會帶回去討論。

