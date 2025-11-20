台中港旅客服務中心公廁 受評為台中市環保局十大特優公廁

台中港旅客服務中心公廁獲得地方政府青睞，受評為台中市環保局一一三年十大特優公廁。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中港分公司台中港旅客服務中心公廁繼獲環境部一一四年全國公廁特優獎殊榮後，再次獲得地方政府青睞，受評為台中市政府環保局一一三年十大特優公廁。

台中市環保局共計列管五千多餘座特優級公廁，台中港務分公司能在眾多中優秀單位中獲評為一一三年度績優管理單位更著實不易。

環保局於表揚績優管理單位的同時亦特別感謝辛苦的績優清潔人員，除頒發個人獎狀外，也給予禮券以資鼓勵。

台中港旅客中心公廁除了基本的不髒，不濕，不臭外，建築工程更導入節能設計，減少電力使用之「愛環保」概念，並結合戶外大量綠美化設計，讓獨棟式公廁融入在公園中，有如一座小渡假村！