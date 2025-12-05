台中港東南扶輪社頒發獎助學金 鼓勵龍津高中學子持續向學

台中港東南扶輪社頒給12名學生獎助學金，龍津高中回贈感謝狀。（圖：龍津高中提供）

台中港東南扶輪社長期投入地方公益，每年辦理多項社會服務活動。今年的「扶輪之子」獎助學金由社長巫兆文（Hotel）帶領推動，並在社內獲得熱烈響應。巫社長表示，今年獎助學金提供給沙鹿高工與龍津高中兩校，共24名學生，並於昨（4）日晚間舉行見面會，讓捐助者與受獎學生面對面交流，增進彼此了解。

龍津高中校長彭佳偉表示，校內領有經濟弱勢家庭證明的學生為數不少，另外也有多名因故無法取得證明、無法獲得政府補助的學生，校方對外鏈結可能的社會資源予以協助。彭佳偉提及：每一份企業的善意，校方必當珍惜，也提醒學生擁抱感恩的心，有朝一日學業及事業有成，期待能夠感念母校、回饋地方。」。

昨晚在沙鹿竹林土雞城舉辦的扶輪之子認養活動中，扶輪社社員對龍津高中在有限資源下仍努力提升教學表現表示肯定。這次受獎的12名龍津高中學生，包括學業優異者、體育班隊員、美術班學生及普通班認真向學的孩子。校方也提到，未來若能成立扶少團，在扶輪社的協助下讓學生參與偏鄉服務、環境整理等活動，將有助於學生培養團隊合作與服務精神，也能豐富學習歷程。

受獎學生代表在感言中表示，獎助學金帶來的支持讓他們備受鼓舞，也成為持續向前的動力，感謝所有提供協助的團體與人士。

龍井區龍津高中位於台中海線交通不便的地理區位，國中部與高中部都設有美術班與體育班，今年有學生榮獲全國美術比賽特優佳績，高中男子排球隊於113學年度獲得HVL甲級聯賽的季軍，手球隊的表現也不惶多讓，奪下全國錦標賽的亞軍；而國中升高中維持年年都有第一志願的成績，高中升大學方面，政大、成大、清大等頂尖大學的紅榜也受到社區家長的關注。（張文祿報導）