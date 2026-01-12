台中港特定區計畫將通盤檢討 都發局：落實「雙港核心」市政願景 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為促進台中海線區域均衡發展，台中市政府自今年1月5日起辦理「變更台中港特定區計畫（第4次通盤檢討）案」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」公開展覽30日，並訂於今年1月16、19、26、28日於台中市沙鹿區、清水區、大肚區、梧棲區及龍井區等公所分別召開說明會（共計5場次）。市議員陳廷秀今（12）日表示肯定，除將協助推動港區內15處重劃區規劃，也盼市府在捷運路網交通建置上，能盡速完成。

廣告 廣告

都發局長李正偉表示，台中港特定區計畫總面積約為19669公頃，前次通盤檢討100年2月至107年9月分階段發布實施至今，都市發展背景與時空環境已有所改變，為符合現況發展需要及未來發展趨勢，並落實都市計畫執行及管理，辦理第4次通盤檢討作業。

李正偉說，這次通盤檢討為因應中市國土計畫定位「雙港門戶策略區」之發展願景，以及相關建設資源陸續投入，配合政策及地方需求制定發展目標，核實檢討地區人口發展及建設需求。

除針對地區需求及發展辦理土地使用及公共設施檢討調整，如高美濕地及麗水漁港周邊地區劃設遊憩服務用地，針對公園用地、學校用地及機關用地進行適度調整，還有都市計畫重製及樁位疑義處理等調整外，為進一步簡化審議程序，辦理主細計分離作業以強化地方自治彈性及公共設施機能，逐步落實「雙港核心」的市政願景，帶動海線整體繁榮發展，成為兼具陸海空3港便捷運輸的國際化重鎮及高價值、高增值的運籌基地。

台中港特定區計畫將通盤檢討 都發局：落實「雙港核心」市政願景 7

陳廷秀說明，台中市公設保留地（簡稱公保地）解編後，有65處屬於跨區重劃，港區佔15處，盼優先推動重劃區規劃。另外，他也收到民眾請願案，包括道路拓寬、變更宗教用地等，都將會納入提案公展。

陳廷秀指出，捷運藍線、捷運橘線延伸都有經過海線城市，捷運藍線預計在年中發包B1至B3站，推估港區部分約在6月可啟動；而捷運橘線近日要辦公聽會，居民反應熱絡，且跟藍線B1、梧棲漁港、海生館都有連通；盼市府能盡速在時間內完成，對港市發展有益。

另外，針對台中第三家好市多落腳處，陳廷秀透露，好市多執行長9日有來台中港務局，針對範圍7.9公頃、建築體與簽約年限都有初步討論，因好市多今年將新增28家，其中包含台中第3家，最遲8月可望定調。

照片來源：台中市政府提供、取自陳廷秀臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

江啟臣攜手會計師公會贈白米 政府民間必須面對社會貧富不均

何欣純預告端政策牛肉爭支持 江啟臣、楊瓊瓔續等16日協調

【文章轉載請註明出處】