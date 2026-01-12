台中港特定區計畫通盤檢討公開展覽 將辦5場說明會

〔記者蘇金鳳／台中報導〕促進海線地區均衡發展，台中市政府自今年1月5日起辦理「變更台中港特定區計畫(第4次通盤檢討)案」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」公開展覽30日，並訂於今年1月16、19、26、28日於沙鹿區、清水區、大肚區、梧棲區及龍井區等公所分別召開說明會，共計5場次。

都發局長李正偉表示，台中港特定區計畫總面積約為19,669公頃，前次通盤檢討2011年2月至2018年9月分階段發布實施至今，都市發展背景與時空環境已有所改變，為符合現況發展需要及未來發展趨勢，辦理第4次通盤檢討作業。

李正偉強調，這次通盤檢討為因應中市國土計畫定位「雙港門戶策略區」的發展願景及相關建設資源陸續投入，配合政策及地方需求制定發展目標，核實檢討地區人口發展及建設需求。

此次通盤檢討除針對地區需求及發展辦理土地使用及公共設施檢討調整(如高美濕地及麗水漁港周邊地區劃設遊憩服務用地，針對公園用地、學校用地及機關用地進行適度調整)、都市計畫重製及樁位疑義處理等調整外，為進一步簡化審議程序，辦理主細計分離作業以強化地方自治彈性及公共設施機能，逐步落實「雙港核心」的市政願景，帶動海線整體繁榮發展，成為兼具陸海空三港便捷運輸的國際化重鎮及高價值、高增值的運籌基地。

都發局強調，任何公民或團體得於公開展覽期間以書面載明姓名(單位)、聯絡地址、建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料1式3份，向都發局提出意見，以供都市計畫委員會審議參考。

