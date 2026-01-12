台中港特定區計畫通盤檢討公開展覽 舉辦5場說明會

台中港特定區計畫發展定位示意圖。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市政府自五日起辦理「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」公開展覽三十日，並訂十六、十九、二十六、二十八日於沙鹿區、清水區、大肚區、梧棲區及龍井區等公所分別召開說明會，共計五場次。

都發局長李正偉表示，為促進海線地區均衡發展，都發局秉持公開透明原則，公開展覽除通知變更案機關及所有權人，並透過登報周知、公告、臉書與官方網站宣傳等方式邀請市民、地方里長及各級民意代表等參與，提供各界充分表述意見的機會。

李正偉指出，台中港特定區計畫總面積約為一萬九千六百六十九公頃，前次通盤檢討一００年二月至一０七年九月分階段發布實施至今，都市發展背景與時空環境已有所改變，為符合現況發展需要及未來發展趨勢，並落實都市計畫執行及管理，辦理第四次通盤檢討作業。這次通盤檢討為因應中市國土計畫定位「雙港門戶策略區」之發展願景及相關建設資源陸續投入，配合政策及地方需求制定發展目標，核實檢討地區人口發展及建設需求。

除針對地區需求及發展辦理土地使用及公共設施檢討調整（如高美濕地及麗水漁港周邊地區劃設遊憩服務用地，針對公園用地、學校用地及機關用地進行適度調整）、都市計畫重製及樁位疑義處理等調整外，為進一步簡化審議程序，辦理主細計分離作業以強化地方自治彈性及公共設施機能，逐步落實「雙港核心」的市政願景，帶動海線整體繁榮發展，成為兼具陸海空三港便捷運輸的國際化重鎮及高價值、高增值的運籌基地。