台中港特定區計畫通盤檢討1/5起已公開展覽 陸續舉辦5場說明會

台中市政府從今年1月5日起辦理「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」公開展覽30日，訂於今年1月16日、19日、26日、28日於台中市沙鹿區、清水區、大肚區、梧棲區及龍井區等公所分別召開說明會（共計5場次）。

都發局局長李正偉表示，為促進海線地區均衡發展，都發局秉持公開透明原則，公開展覽除通知變更案機關及所有權人，並透過登報周知、公告、臉書與官方網站宣傳等方式邀請市民、地方里長及各級民意代表等參與，提供各界充分表述意見的機會。台中港特定區計畫總面積約為19,669公頃，前次通盤檢討100年2月至107年9月分階段發布實施至今，都市發展背景與時空環境已有所改變，為符合現況發展需要及未來發展趨勢，並落實都市計畫執行及管理，辦理第四次通盤檢討作業。這次通盤檢討為因應中市國土計畫定位「雙港門戶策略區」之發展願景及相關建設資源陸續投入，配合政策及地方需求制定發展目標，核實檢討地區人口發展及建設需求。

除針對地區需求及發展辦理土地使用及公共設施檢討調整（如高美濕地及麗水漁港周邊地區劃設遊憩服務用地，針對公園用地、學校用地及機關用地進行適度調整）、都市市計畫重製及樁位疑義處理等調整外，為進一步簡化審議程序，辦理主細計分離作業以強化地方自治彈性及公共設施機能，逐步落實「雙港核心」的市政願景，帶動海線整體繁榮發展，成為兼具陸海空三港便捷運輸的國際化重鎮及高價值、高增值的運籌基地。

都發局強調，任何公民或團體得於公開展覽期間以書面載明姓名（單位）、聯絡地址、建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料1式3份，向都發局提出意見，以供都市計畫委員會審議參考。歡迎各界至都發局、沙鹿區公所、清水區公所、大肚區公所、梧棲區公所及龍井區公所閱覽計畫書圖瞭解本案計畫內容，或至市府都市發展局網頁閱覽（首頁>業務專區>都市計畫專區>公告公開展覽：https://www.ud.taichung.gov.tw/3178465/post ）。（張文祿報導）