台中港特定區變更 盼新市長任內實施

台中市都發局16日於台中市沙鹿區公所舉行變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討案）說明會。（温予菱攝）

變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討案）說明會16日登場，在地居民提出，台中港未來最多將放置25顆天然氣儲存槽，籲市府明確畫出防災應變避難區、保育區變更等問題。議員陳廷秀說，整體通盤檢討到公告實施需3至5年，希望今年的提案能納入變更案中，才有機會在下屆新市長任期中公告實施。都發局回應，意見都會帶回去檢討。

推動變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討案）公開展覽30天，都發局昨於沙鹿及清水區公所舉行說明會，並介紹台中港特定區計畫起源於民國61年，因海線地區長年受到都市計畫法規限制、公設保留地過多等，導致土地無法有效利用，此次計畫便涉及清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚區，約1萬9668餘公頃土地。

在地居民直言，台中港未來最多將放置25顆天然氣儲存槽，一旦面臨嚴重工安事故，沙鹿地區高達10萬人口如何疏散，呼籲都發局明確規畫防災應變避難區域。

至於保護區問題，環團要求將白海豚棲息區明確標註出來，並依《野生動物保育法》變更申請，另有民眾表示，考量向上路車流增加及醫院興建，吸引人潮聚集，建議向上路兩旁保護區列為檢討範圍。

陳廷秀說明，從都市計畫草案公展至都市審議委員會審查、公告實施，需要3至5年時間，希望今年的提案都能納入變更案中，才有機會在下屆新市長任期中公告實施。

都發局主祕吳信儀回應，都市計畫中有防災及相關避難計畫，主要針對地震等災難，對於民眾提出未來台中港防災應變疑慮，會再跟台中市消防局聯繫，將針對全市防災部分，進一步討論有無需要檢討或調整；另保護區變更須視過往列為保護區條件、理由，再視現今保護理由是否存在及法條定義等，但民眾意見都會帶回去討論。

針對白海豚棲地議題，都發局說，意見已納入規畫參考，將由都市計畫委員會審議；港務公司回應，理解社會各界對於生態保育重視，也尊重環保團體提出意見與關切，未來在推動港口建設及配合國家能源政策的同時，將持續依相關法令落實環境管理與生態保育措施。