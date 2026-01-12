台中港特定區通盤檢討啟動 1/5起公開展覽、辦5場說明會

為推動海線地區整體發展，台中市政府自今年1月5日起，辦理「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫」公開展覽，展期為30日，並規劃於1月16日、19日、26日及28日，分別在沙鹿、清水、大肚、梧棲及龍井等5個行政區公所舉辦說明會。

都發局長李正偉表示，本次通盤檢討作業秉持公開透明原則，除依法通知相關機關及土地所有權人外，也透過公告、登報、社群平台與官方網站等多元管道周知資訊，邀請市民、地方里長及民意代表共同參與，充分表達意見。

廣告 廣告

李正偉指出，台中港特定區計畫範圍約19,669公頃，前次通盤檢討自民國100年至107年分階段發布實施後，隨著都市發展背景與環境條件變化，原有規劃已需因應現況與未來發展趨勢進行檢討調整。本次第四次通盤檢討，配合台中市國土計畫中「雙港門戶策略區」的整體定位，以及相關建設資源逐步投入，重新檢視人口成長、土地使用與公共設施需求，作為後續發展的重要依據。

檢討內容除依地區實際需求，調整土地使用分區與公共設施配置，例如在高美濕地與麗水漁港周邊劃設遊憩服務用地，並適度調整公園、學校及機關用地外，也同步辦理都市計畫圖資重製、樁位疑義處理等作業。同時，透過主計畫與細部計畫分離方式，簡化審議流程，強化地方自治彈性與公共設施服務機能，逐步落實「雙港核心」的發展願景，帶動海線地區整體繁榮。