台中港環境教育中心打造綠色港口 榮獲評鑑優異獎

台中港環境教育中心在一一四年度環境教育機構及設施場所評鑑榮獲「優異獎」，成為全場閃亮焦點。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中港環境教育中心一直秉持著「綠港永續、教育行動」的核心理念，持續推廣能源轉型、綠色港口與永續發展等議題，帶領學員從港區出發，感受綠色港灣的實踐力與永續精神，在一一四年度環境教育機構及設施場所評鑑榮獲「優異獎」，成為全場閃亮焦點。

台中港務分公司總經理林春福表示，三年多來，台中港環境教育中心團隊在主管機關指導下，與企業、學校及社區等夥伴攜手合作，共同打造兼具在地特色與國際視野的學習平台，讓環境教育的種子在每一處角落紮根萌芽，逐步擘劃出屬於「綠港」的教育新篇章，在一一四年度於環境部國家環境研究院辦理之環境教育機構及設施場所評鑑中首次參評即榮獲「優異」獎項肯定。

評鑑表揚會後至總統府接受副總統蕭美琴晉見表揚，此次獎項及表揚卓實為對台中港環境教育中心的一大肯定。（記者陳金龍翻攝）

評鑑表揚會由台灣港務公司董事長周永暉率領率領台中港務分公司總經理林春福及職安處處長楊文武至環境部參加授獎典禮，並於當日下午至總統府接受副總統蕭美琴晉見表揚，此次獎項及表揚卓實為對台中港環境教育中心的一大肯定。

林春福說，港務公司感謝國家環境研究院與評鑑委員的專業指導，以及所有講師、學員與合作夥伴的熱情投入及參與，讓環境教育在台中港展現出兼具深度與溫度的力量，未來將持續以港為教室，深化台中港的永續學習旅程，穩健前行、精進創新，啟發更多人將淨零永續在日常生活中落實為實際行動。