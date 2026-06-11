台中港警提前慶祝警察節 成立無人機隊強化港區維安

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台中港警總隊歡慶警察節，總隊長游永中表揚模範警察。（記者陳金龍攝）

（另開新視窗）

記者陳金龍／台中報導

台中港務警察總隊提前舉行一一五年警察節慶祝大會，邀請港區友軍單位、警友會、地方仕紳及合作夥伴共襄盛舉。會中表揚模範警察、轉頒資深績優警察獎章，並成立「無人機隊」，將有效運用於交通流量監控、大型聚眾活動維安等任務，與海巡、消防、港務公司等機關聯繫合作，提升整體商港區突發應變能力。

台中港務警察總隊表示，已成立「無人機隊」，將有效運用於交通流量監控、大型聚眾活動維安等任務，並與海巡、消防、港務公司等機關聯繫合作，提升整體商港區突發應變能力，目前有六名無人機飛手，持有專業基本及高級操作證；將持續辦理相關訓練，增加飛手人數及提升飛手操作等級，並爭取配發高階無人機強化反應能力，全面輔助各項警察任務。

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台中港警總隊總隊長游永中表示，新成立的無人機隊，將有效運用於港區交通流量監控、大型聚眾活動維安、關鍵基礎設施防護、反恐工作及協助災害防救等，透過智慧科技大幅提升偵巡效率，全面強化打擊犯罪與維護治安效能。

警方指出，為全面構築嚴密的安全防護網，總隊已與海巡署中部分署、港務消防隊、台中港務分公司等港區機關密切聯繫合作。未來將有效整合無人機設備與操作訓練等各方資源，建立完善的聯合訓練、日常聯繫與緊急支援協助機制，提升整體商港區的突發狀況應變能力。

台中港警總隊濱海中隊警員賀煒程，榮獲警政署績優交通警察殊榮，表現優異、深獲肯定。（記者陳金龍攝）

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台中港警總隊歡慶警察節，會中表揚模範警察，其中濱海中隊警員賀煒程榮獲警政署評定為總隊模範警察。賀員自一０六年起投入警職工作以來，始終秉持認真負責的工作態度，執行各項勤務全力以赴，一一四年更榮獲警政署績優交通警察殊榮，表現優異、深獲肯定。此次獲選模範警察，不僅是對其長年奉獻與努力的肯定，也展現總隊重視專業養成與人才培育的成果。

台中港警總隊成立「無人機隊」，將有效運用於交通流量監控、大型聚眾活動維安等任務，與海巡、消防、港務公司等機關聯繫合作，提升整體商港區突發應變能力。（記者陳金龍攝）

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游永中表示，警察工作能夠順利推展，除了同仁在第一線的努力，更有賴警察眷屬與親友的支持與體諒，成為同仁最堅實的後盾，並強調台中港區治安、交通與管制站勤務日益繁雜，同仁們在有限的警力下，仍每日風雨無阻、時刻堅守崗位，長期以來全力守護港區安全的辛勞付出，有目共睹，值得肯定，也感謝港區各機關、企業夥伴、警友會及社會各界長期協助警政工作，共同守護臺中港的安全與發展。