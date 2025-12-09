台中港酒店打造消波塊耶誕樹 重新詮釋節慶美學

記者張益銘／臺中報導

臺中海線年度最具話題性的耶誕裝置正式亮相！台中港酒店今年推出全臺唯一的「消波塊耶誕樹」，以臺中海線最具辨識度的在地地景重新詮釋節慶美學。消波塊具份量感與線條感的造型，被轉化為帶有「鐵漢柔情」氣質的節慶主角－外型強悍、稜角分明，卻在海洋氛圍與金色星點的襯映下呈現溫暖柔和耶誕的情緒，形成獨特的視覺反差。

台中港酒店總經理姜文偉今（9）日表示，不同於過往以燈飾、松木或大型藝術物件打造聖誕場景，台中港酒店選擇以海線居民日常看見的生活地景為核心，透過紙材與可再使用結構重塑形象，打造專屬於臺中海線的節慶氛圍。

姜文偉指出，延續海線生活地景的視覺設定，今年的耶誕以裝置敘事回應環境議題，期盼讓節慶場景不僅止於視覺布置，也能成為旅客在旅途中思考永續與行動參與的契機。今年於設計上以可再生紙材重構消波塊造型，並在裝置中加入漁網線條、一次性備品回收物件，讓旅客在節慶氛圍中也能看見海線的真實處境。館內同步設置「潮汐願望箱」，邀請旅客寫下願意採取的永續行動並上傳社群，從觀看延伸至參與，讓守護海線不再只是口號，而是每位旅客都能踏出的第一步。酒店持續推動永續作為，包括備品減量、瓶裝水退場、循環包裝合作、瓶蓋回收與親子住房捐款支持環境團體等，此次節慶裝置亦是其永續實踐的延伸。

為了讓旅客以實際行動響應海洋守護，台中港酒店同步推出「潮汐願望箱」抽獎活動。旅客於館內與消波塊耶誕樹拍照打卡後，並於社群分享「願意支持的永續承諾」，如願意使用循環餐具、減少一次性用品或投入海線環境行動，即可獲得抽獎資格。

此次最大獎為台中港酒店「親子主題房」住宿乙晚，而此房型每筆住房皆捐款支持自然保育與環境資訊基金會，讓旅客的參與在節慶之外，也能延伸為對環境的實際支持。姜文偉說，希望透過具體而輕鬆的參與方式，讓更多旅客在節慶中也能為海線盡一份心力。