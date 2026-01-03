台中港離岸風場船舶中心 啟用

交通部航港局於台中港完成「離岸風場航行空間船舶交通服務中心」建置，3日啟用。（李京昇攝）

交通部航港局在台中港建置的「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」3日由行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱等人啟用，航行監控範圍將由原本的673平方公里，大幅擴增至4000平方公里，監控範圍從彰化延伸至新北沿岸，未來可有效強化離岸風電與船舶航行並行的安全。

航港局長葉協隆簡報指出，VTS中心配合離岸風電區塊開發而建置，全面擴大風場周邊航行監控空間，監控面積增加6倍。新一代VTS系統，可主動監控並追蹤船舶動態；能透過無線電與船舶自動識別系統（AIS）與船舶即時溝通；當船舶出現異常航行狀況時，系統也會自動發出警示；並擔任商船與漁船之間溝通平台，降低航行風險。

卓揆說，台灣超過9成國際貿易仰賴海運，周邊海域每年往來船舶超過10萬艘次，其中彰化離岸風場海域每年約有3萬艘船舶通行，航行環境相當複雜。離岸風電快速發展，截至去年底，國內離岸風電併網容量已達3.5GW，累計發電量突破100億度，因此建置新一代VTS中心，來強化整體航安管理。

陳世凱說，台灣已躋身全球前5大離岸風電發展國家，過去風場集中在彰化、台中一帶，隨風場持續擴展，VTS中心啟用後，監控範圍也同步向北延伸至北海岸。新系統採用雙主機、雙網路與不斷電設計，確保服務不中斷，未來也將導入AI技術，協助航安人員即時掌握異常狀況。