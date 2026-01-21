台中港風浪大 迎郵輪又落空

海洋富士號郵輪，原本二十二日抵台中港，因台中港東北季風較大，船東方面緊急取消進港，讓苦等近七年的台中港再度願望落空。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

海洋富士號郵輪原訂二十二日抵台中港，因台中港東北季風較大，基於船舶航行安全及旅客舒適度考量，經船方評估後取消進港，讓苦等近七年「郵輪不來」的台中港再度願望落空，只能寄望四月的島嶼天空號、六月的奧德賽號，和十月的世界號郵輪。

根據台灣港務公司統計，過去幾年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳五大港口皆有郵輪停靠，唯獨台中港掛零；前年台中市府甚至高調宣稱「十二月十八日將有郵輪停靠台中港」，並預告將迎來二千多名遊客，但最終因東北季風風浪過大，臨時改停高雄港，讓台中港空等落空。

台中港務分公司表示，台中港雖然已多年沒大型郵輪到港，但近二、三年來針對旅客服務中心也持續維護與更新，目前如空調系統、手扶梯、無障礙電梯、入出境查驗櫃檯、動植物檢疫查驗櫃檯等設備，已使旅客服務中心內部煥然一新。

對海洋富士號這次受東北季風影響，再度取消進港，港方再度表達遺憾與尊重，畢竟高達七級的強陣風，以及外海五級的風浪，已經超過郵輪抵港的最低安全系數標準。

港務公司指出，海洋富士號為中小型精品郵輪，屬巴哈馬籍，總噸數三萬二千四百七十七噸、船長一百九十八點二公尺、船寬二十五點六公尺，隸屬日本百年海運企業三井海洋郵輪集團，此次航段從日本那霸出發，依序停靠台灣高雄港、安平港、台中港、基隆港後返回那霸。