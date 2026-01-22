台中港29號老舊碼頭整建獲公共工程金質獎肯定

「台中港二十九號老舊碼頭整建工程」榮獲第二十五屆公共工程金質獎特優殊榮，獲得工程界奧斯卡獎肯定，由台中港務分公司總經理林春福（右四）代表領獎。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

「台中港二十九號老舊碼頭整建工程」以綠色工法與韌性港埠打造永續港灣新典範，榮獲第二十五屆公共工程金質獎特優殊榮，獲得工程界奧斯卡獎肯定，「公共工程金質獎」素有工程界奧斯卡獎之稱，是國內公共工程品質的最高榮譽。

行政院公共工程委員會二十一日舉辦「第二十五屆公共工程金質獎」頒獎典禮，行政院院長卓榮泰蒞臨頒獎，台中港務分公司秉持「安全、品質、永續」的工程核心理念本屆公共工程金質獎再創佳績，由台中港務分公司總經理林春福代表領獎。

台中港務分公司表示，台中港二十九號老舊碼頭整建工程品質控管及永續發展推動成果上，深獲評審委員肯定，在全國眾多公共設施維護管理案件中脫穎而出，一舉奪得行政院公共工程委員會第二十五屆公共工程金質獎（水利類）的特優獎肯定！

「台中港老舊碼頭整建工程」以「綠色港埠」為原則，避免傳統拆除作業對碼頭面板下海域及潮間帶生態造成干擾，用半預鑄工法搭配活動式施工構台，大幅減少水下與板下高風險作業及混凝土大量澆置，提升施工安全，也有效降低對環境之衝擊，充分體現生態保育與工程品質並重之理念。

此次獲獎不僅是對台中港務分公司長期以來致力於港區基礎設施更新與強化的最大肯定，更是對所有參與此項工程的團隊成員、設計單位、監造單位及施工廠商專業與辛勤付出的最佳褒揚。