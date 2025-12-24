台中漁民追烏金 單日4漁船捕獲逾5千尾

台中港外海24日續有四艘漁船出海捕撈，共捕獲5,411尾烏魚，其中順利26號漁船捕獲3,677尾最多。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中港外海二十四日續有四艘漁船出海捕撈，共捕獲五千四百一十一尾烏魚，其中順利二十六號漁船捕獲三千六百七十七尾最多，每尾總烏價三百元左右，迄二十四日為止，在台中港外海捕獲的烏魚數量，累計已達三萬一千八百零一尾，漁民紛紛出海圍捕，希望今年能賺飽「年終獎金」。

台中區漁會總幹事趙朝森表示，每年冬至前後十天為盛產期，今年冬至即十二月二十一日，漁民為迎接這批高價值的「烏金」，個個摩拳擦掌，紛紛出港圍捕，以期有斬獲，發上一年一度的「烏魚財」。

漁民將一尾尾「烏金」卸貨上岸，希望今年能賺飽「年終獎金」。（記者陳金龍攝）

號漁船捕獲二百八十尾烏魚、新協興三十八號漁船捕獲九十六尾、鰲興三十六號漁船捕獲一千三百三十八尾、順利二十六號漁船捕獲三千六百七十七尾不等，而今年烏魚汛期開始至二十四日在台中港外海捕獲的烏魚，累計已達三萬一千八百零一尾，烏魚拍賣價格，總烏不分公母每尾三百左右。

魚販雇用工人忙著為烏魚剖腹「手術」，分別將烏魚卵、烏魚鰾及烏魚肫取下，然後再依重量販售，剩下的烏魚殼，再論斤交易，這些都是美味可口的佳餚，一向被人視為珍品，成為搶手貨，供不應求。