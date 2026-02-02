台中漁港攤商疑調包「活蝦變死蝦」 老闆辯稱：拿錯袋

有消費者在台中漁港購買魚貨時，疑似遭遇調包詐騙。一名網友發文指出，原本購買的大尾活蝦，在老闆堅持加冰塊並轉身彎腰作業後，打開檢查竟發現袋內塞滿冰塊，底部全是死掉縮水的小蝦，與原本標榜的商品落差極大。

有消費者在台中漁港購買魚貨時，疑似遭遇調包詐騙 。（示意圖／pexels）

原PO在臉書社團「爆料公社」發文分享經歷。他表示，當時在台中漁港遇到一攤老闆叫賣認真，抓蝦子也很大方，購買一千元的魚貨後，老闆還不斷加送。過程原本都很滿意，但當他要求不要裝冰塊時，老闆卻堅持要裝，並轉身彎腰在地上作業，當下第六感覺得有點不對勁。

儘管老闆仍熱情招呼，並在袋子綁起來前又抓了三隻蝦放進去，但該名網友到公秤旁打開檢查後才發現，袋子裡不僅冰塊很多，底部的蝦子都是死掉縮水的小蝦。他原路返回與老闆討論，老闆道歉表示是「拿錯袋」，並重新將原本的大蝦裝袋給他，這次就沒有硬要加冰塊。

魚市場交易常有偷斤減兩或調包的老鼠屎，網友提醒買完魚貨後一定要去公秤秤過。（圖／台中觀光旅遊網）

原PO表示，「雖然當下老闆態度客氣，我也不想報警，但事後回想還是決定發文分享。提醒大家買魚貨時要小心老闆可能會「不小心拿錯袋」，拿到手後請務必再次檢查確認。」貼文一出，引發熱議。

不少網友紛紛留言，「這手法至少超過10年」、「這不是新聞了，10幾年前我被觀光漁港餐廳騙過幾次後，就不再去了，景點還是不缺這些目光短淺的老鼠屎，自以為聰明的可以騙過所有人」、「台中港賣的魚，有些比菜市場的還貴，不是說魚市場賣的比較便宜嗎？怎賣的越來越貴」、「以前我也很愛去台中港買海鮮。但是很多店家真的都會偷斤換兩，還拿下台下，順手活體變死體！遇過三次，抓兩次」、「這麼剛好旁邊有袋可以拿錯，唬爛唬很大，擺明就是故意拿錯，欺騙消費者」。

也有人建議，「你買的數量給老闆包好之後，請在次確認數量對不對（拿3個給2個老闆說忘記了），還沒結束，找錢請確定是不是給正確(應該找300卻少給一張，老闆說不好意思)不要懷疑，這是同一攤一次發生的事情，親身經歷」、「買完後都一定要檢查一下並拿到公秤去秤過才行」、「台中港本來就很騙，注意那些賣泰國蝦的篩網，下面都放塑膠布，弄得袋子裡面都是水之後再馬上打冰進去，行騙很多年了」。

