台中漢杞焚化爐多次違規、戴奧辛超標 何欣純：我上任絕不展延操作許可證
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
台中大里漢杞醫療廢棄物焚化廠爭議不斷，除排放戴奧辛濃度超標，近3年操作日數也超過許可證規定，空汙引起附近居民抗議，民團日前更到台中市府前陳情。對此，民進黨台中市長候選人、立委何欣純今（22）日表示，她完全支持依法處置，要罰或勒令停工，甚至不准展延其操作許可證，市府都必須確實做到位。
何欣純透過臉書表示，昨天大里的民眾在台中市政府前面陳情抗議，位於大里區國中路附近工業區的醫療廢棄物處理廠焚化爐多次違規，要求市府勒令其停工，並不准展延其操作許可證。「我全力支持依法處置，市府該罰就罰、該停就停、該不准就不准，沒有模糊空間。」
此外，何欣純提及，大里還有一座在這幾年急速變胖又變高、38.5萬噸的垃圾山，她之前已懇請市府編列預算趕快開始處理清運，但是市府置之不理，明年預算書也隻字未提。如果換她當市長，一定不給這個已多次違規的處理廠焚化爐展延；而且一定會編列預算，一步一步去化大里垃圾山的垃圾，相信議會也會支持。
