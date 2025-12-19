台中漢杞醫廢場處理許可遭駁 環團指控涉多項違規

台中大里經營處理醫療廢棄物的漢杞公司，許可證在2025年底將要到期。台中市環保局經過審議，最終決議駁回申請及不同意展延。

台中市環保局廢管科隊長黃瑞淵表示，「惟經查該公司於許可期間內，仍發生多起違反環保法令之情事，針對會議所提各項審查意見，該公司經限期補正後，仍未能完成補正，因此駁回。」

漢杞公司在大里舊工業區內已經經營20多年，但環團指控，廠區方圓1公里內有多所學校及住宅區，不但多次違反《空污法》與《廢清法》，而且連續3年超燒，嚴重影響當地生活，這回展延申請遭駁回，總算還給當地健康。

大里Go爭氣陣線發言人鄒明諺指出，「一年兩次空氣的檢測，那如果沒有檢測的情況下，其他月份會不會有超標，這是大家最擔心的。」

漢杞公司許姓負責人回應，「在這個節骨眼，你（市府）把我停掉，大台中市2000多間診所我們的服務，假設我也說停掉，你（廢醫材）不要再來了，大台中市的診所會跟非洲豬瘟一樣，又是一樣一個災難。」

業者不滿表示，公司設置一切合法，現在卻被要求離開，除了員工生計，2000多家合作診所的廢醫材處理都會出問題，會和律師研議是否要提出訴願。

接下來打算將廠區遷到烏日，目前環評已經通過，將加強空氣汙染防制措施，不過已經引起新址當地的疑慮。

台中烏日溪尾里里長顏寶玉表示，「它別的地方不去，卻來我們溪尾，現在我們溪尾就在已經它之前，就有開一家（關係企業）在這裡了啦。」

監督施政聯盟執行長許心欣說：「環保局必須嚴格把關，它畢竟已經通過環評了，然後現在你再去蓋新的焚化爐，勢必要符合新的法規，而且新的爐照理說，它的污染防治設備會比較好。」

許心欣表示，和一般廢棄物去化不同，醫療廢棄物只能以焚化處理，雖然新址對於環境的衝擊相對較小，但環保局還是要加強監控，以及醫材源頭減量，才能減低污染。