台中潛水店老闆誆騙櫃台騙房卡 指侵裸睡女學員得逞

一名經營潛水店的陳姓老闆假借慶生，約女學員小美（化名）去台中參加「慶生趴」，沒想到小美夜宿旅館、卸下心防熟睡之際，陳男竟然膽大包天偷潛入房間對她伸出狼爪，小美對突如其來的性侵驚恐不已，立刻報警提告。一審判決陳男需入監服刑7年10個月有期徒刑，上訴二審後仍維持原判。

判決揭露，台中市潛水店老闆陳男在2023年與小美結識，並以慶生派對名義邀請她來幫忙。派對結束後，眾人玩到凌晨。心懷不軌的陳男見機不可失，暗中從她包包翻出旅館房卡，鎖定了她的住宿地點與房間號碼。

隔天早上8點左右，陳男故作鎮定向櫃檯謊稱房卡遺失，順利騙得備用房卡，隨後迫不及待闖進小美房內，先是虛情假意表示是送早餐，面對小美強烈要求他離開，他卻置若罔聞，主動脫掉自己衣物並關燈，接著便將習慣裸睡、毫無防備的小美壓制在床上，強行用手指侵犯得逞，甚至當場射精在她的腹部。由於小美當時全身赤裸，根本無法衝出房門呼救，最終只能無助落入他的魔掌。

事發後，小美情緒崩潰，向許多好友訴苦並堅決報案。陳男卻避重就輕表示兩人互動一直很好，並強調小美從未表達過拒絕。不過，他在警方的偵訊過程中，證詞卻一變再變，從「僅摟抱未射精」到「小美表示進度太快，拒絕生殖器放入並協助自慰」，破綻百出。台中地院法官則不買單陳男證詞，最終依侵入住宅強制性交罪判他7年10個月有期徒刑。儘管陳男上訴到二審，可是仍遭駁回，維持原判。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

