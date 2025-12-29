台中潭子住宅火警 父被救出、兒葬身火窟

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市潭子區和平路巷弄內1戶民宅今天凌晨2時多發生火警，台中市消防局表示，在1樓房間內救出95歲父親，意識清楚，但在2樓前側房間發現66歲兒子已明顯死亡。

台中市消防局說明，凌晨2時22分據報潭子區和平路巷弄內發生住宅火警，有父子受困，隨即出動各式消防車20輛、消防人員43名前往灌救。

消防局表示，到場發現起火住宅為2樓鋼筋混凝土結構、3樓鐵皮加蓋建物，2樓火煙竄出，經消防人員搶救，火勢於2時45分控制後隨即撲滅。

警方據報也隨即到場拉設封鎖線並實施交通管制，配合消防人員救災，火勢撲滅並破門後，順利救出受困1樓的95歲父親，經救護人員檢視無大礙；消防人員於2樓發現66歲兒子，已明顯死亡。

警方表示，已通知家屬到場，並將報請檢察官相驗釐清死因，起火原因由火調人員調查釐清。（編輯：李淑華）1141229