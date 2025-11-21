台中潭子工廠惡火燒毀150平方公尺！現場黑煙滾滾

台中市潭子區今（21）日中午發生工廠火警意外，一處位於雅潭路二段的2層樓鐵皮工廠突然竄出猛烈火勢，由於廠內堆放大量木材加工成品、半成品及雜物等易燃物品，火勢迅速蔓延，連帶波及鄰近停放的汽機車，所幸消防人員及時趕到現場搶救，約半小時內成功控制火勢。

台中市潭子區今（21）日中午發生工廠火警意外，由於廠內堆放大量木材加工成品、半成品及雜物等易燃物品，火勢迅速蔓延。（圖/台中市消防局提供）

台中市消防局表示，上午11點46分接獲通報後，立即派遣第一大隊、轄區頭家厝分隊等共計7個單位前往搶救，出動各式消防車17輛、消防人員43名，由組長許修豪擔任現場指揮官。消防人員抵達現場時發現，該棟建築物1、2樓均有火煙竄出，火勢相當猛烈。

經過消防人員全力搶救，火勢於中午12點16分獲得控制並完全撲滅，整起火警歷時約30分鐘。現場無人員傷亡，但燃燒面積達150平方公尺，除了廠內的木材加工成品、半成品等物品付之一炬外，停放在附近的1輛汽車及1輛機車也遭受波及，被燒得焦黑。

現場無人員傷亡，但燃燒面積達150平方公尺，除了廠內的木材加工成品、半成品等物品付之一炬外，停放在附近的1輛汽車及1輛機車也遭受波及，被燒得焦黑。（圖/翻攝畫面）

據了解，朱姓老闆表示，工廠之前是木材工廠，現在大多擺放廢料，火勢從工廠角落開始燃燒，但當下並沒有使用什麼電器設備，僅有飲水機有插電而已。

消防局指出，詳細的起火原因及財產損失情形仍有待進一步調查確認，相關單位將持續追查火災發生的確切原因，以釐清責任歸屬。

朱姓老闆表示，工廠之前是木材工廠，現在大多擺放廢料，火勢從工廠角落開始燃燒。（圖/翻攝畫面）

