台中潭子民宅凌晨大火 94歲父獲救、66歲兒倒臥房內成焦屍

台中市潭子區一處民宅今日（12/29）凌晨發生大火，屋內94歲的父親獲救、66歲的兒子則不幸罹難。至於原本同住的母親因剛好不在家逃過一劫，目前起火原因仍由消防局火調人員調查中。

台中市消防局今日凌晨2時22分接獲通報，潭子區和平路69巷內有住宅火警，立即派遣第一大隊、轄區頭家厝分隊等共計7個單位，並出動各式消防車20輛、消防人員43名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官前往灌救。

消防人員指出，火災現場建築物為2樓RC建物、3樓鐵皮加蓋建物，火煙由2樓竄出，消防局獲報後立即趕往現場救災，於2時45分撲滅火勢，並於1樓救出94歲連姓老翁，意識清楚。2時44分於2樓前側房間發現66歲連姓男子，不過已明顯死亡。

火災的起火點疑在2樓，並燒毀2樓家具，燃燒面積約10平方公尺。目前起火原因仍由火調人員調查當中。

鄰居表示，因為半夜聽到燃燒磁磚的聲音驚醒，於是趕緊外出查看，發現鄰居家發生火災，於是趕緊報案。該處起火的民宅原本是父母和兒子同住，當天母親剛好不在家，逃過一劫。

