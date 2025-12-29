台中潭子民宅凌晨惡火奪命 94歲父獲救、66歲兒葬身火窟

消防人員搜尋二樓，發現66歲連姓男子死亡。（圖：民眾提供）

台中市潭子區和平路一處巷內民宅今（29）日凌晨2點多發生火災，警、消趕赴現場救援，將一樓受困的94歲連姓男子救出，不過，消防人員在二樓發現66歲連姓男子命喪火窟。

台中市警局大雅分局表示，獲報後隨即派遣頭家派出所員警趕赴現場處置，員警抵達後發現民宅二樓有明顯火勢，經鄰居告知，屋內有民眾受困。受困者為一對父子，分別為一樓的94歲連老先生及二樓66歲連姓男子。警方立即拉起封鎖線並實施交通管制，配合消防人員進行救災。

火勢撲滅後，一樓受困的連姓男子被順利救出，經救護人員檢視後確認沒有大礙；消防人員搜尋二樓，發現66歲連姓男子喪命。警方通知家屬到場，後續報請檢察官相驗以釐清死因，起火原因則由消防火調人員調查釐清。（張文祿報導）