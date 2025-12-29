台中潭子民宅凌晨惡火 94歲父獲救悲喊：我兒子還在裡面

台中潭子民宅凌晨惡火，釀成一死一傷。讀者提供

台中市潭子區和平路一處民宅今（29日）凌晨發生火警。屋內一對連姓父子受困，警消獲報趕抵灌救，先在1樓救出94歲父親，他獲救時疾呼兒子還在裡面。消防員隨後在2樓前側臥室發現66歲兒子，可惜已遭嚴重焚燒、明顯死亡。至於詳細起火原因，仍待火調人員釐清。

台中市消防局勤務中心於凌晨2時22分接獲報案，指稱潭子區和平路69巷內一處住宅起火。消防局立即派遣第一大隊、頭家厝分隊等7個單位，出動各式消防車20輛、消防人員43名，並由大隊長吳章銘擔任現場指揮官。

事發現場是2層樓RC結構、3層樓鐵皮加蓋的建物。火煙從2樓不斷冒出，火勢於2時45分獲得控制並撲滅。消防員進入火場後，先於1樓房間救出意識清楚的連姓父親。連父雖經評估無須送醫，但見到消防員時心繫兒子，焦急求助表示對方仍困在樓上。

消防員隨即展開逐層搜索，於2時44分在2樓前側房間內發現連男，但他已受燒嚴重明顯死亡。據悉，該民宅原為父母與兒子同住，事發當時連母剛好不在家，僥倖逃過一劫。

鄰居心有餘悸表示，凌晨是被磁磚燒裂的劈啪聲驚醒，外出查看驚見鄰宅火光竄天，趕緊撥打119報案。初步火場調查指出，現場起火點疑似位於2樓，主要燃燒家具，燃燒面積約10平方公尺，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。

