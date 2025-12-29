台中潭子民宅凌晨火災！66歲兒被燒死、94歲父逃過一劫

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一處透天民宅，今天凌晨發生火災，屋內有一對父子，結果在1樓的94歲父親獲救，在2樓的66歲兒子則當場被燒死，起火點疑在2樓，死者的母親剛好不在家，逃過一劫，起火原因由消防局火調人員調查中。

今天凌晨2時22分，台中市消防局獲報，潭子區和平路69巷有住宅火警，立即派遣第一大隊、轄區頭家厝分隊等共計7個單位，出動各式消防車20輛、消防人員43名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官前往灌救。

消防人員指出，火災現場為為2樓RC建物、3樓鐵皮加蓋建物，火煙從2樓竄出，火勢於2時45分撲滅，消防人員在1樓房間救出94歲連姓老翁，意識清楚；在2樓前側房間發現66歲連姓男子，但已明顯死亡。2樓傢俱被燒毀，燃燒面積約10平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

鄰居表示，因半夜聽到燃燒磁磚聲音而驚醒，趕緊外出查看，發現居發生火災才報案，案發地點原本是父母與兒子同住，剛好母親不在家，逃過一劫。

