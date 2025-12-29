台中潭子民宅大火！66歲兒受困被燒死 9旬老父獲救

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台中市潭子區今（29）日凌晨發生一起住宅火警，警消出動20車、43人趕往現場搶救，半小時內撲滅火勢，屋內當時有一對父子，在1樓的94歲老父親獲救，在2樓側房的66歲兒子則因遭嚴重燒傷，被發現時已明顯死亡。起火原因待調查釐清。

台中市潭子區今日凌晨發生一起住宅火警，警消出動20車、43人趕往現場搶救，半小時內撲滅火勢。（圖／翻攝畫面）

台中市潭子區和平路巷內一處三層樓透天厝凌晨竄出火花，伴隨大量濃煙。據了解，現場為2樓鋼筋混凝土結構、3樓加蓋鐵皮屋之透天民宅，火舌與濃煙自2樓竄出。附近鄰居見狀撥打119，警消於2時22分接獲通報後，立刻出動消防車20輛、消防人員43人趕往現場搶救，於2時45分控制火勢並撲滅。

消防人員於搜救過程中，於住宅1樓救出一名94歲男性住戶，意識清楚，後由區公所協助安置；另於2樓側間內發現一名66歲男子，因嚴重燒傷已明顯死亡，未送醫。

根據警方初步調查，屋內2人為父子關係，火警燃燒面積約10平方公尺，集中燃燒2樓家具，確切起火原因仍待消防局火調科釐清。

