台中潭子民宅火災屋主被燒死！老父痛哭：可能是汽車電池爆炸......

94歲老翁懷疑火災是因兒子拿回家的汽車充電池爆炸釀禍。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一處民宅今天凌晨發生民宅大火，66歲連姓男屋主被燒死，94歲父親獲救哭訴，可能兒子把汽車電池帶到二樓房間充電引起爆炸，他曾聽到爆炸聲；消防單位表示，屋內充斥很多老舊電器，詳細起火原因還有待調查。

今天凌晨2時21分，大雅警分局接獲119轉報，潭子區和平路巷內一處民宅發生火警，立即派遣頭家派出所員警到場處理，發現2樓有火勢，鄰居告知屋內父子分別受困1、2樓，員警隨即拉設封鎖線並實施交通管制，配合消防人員救災，火勢撲滅並破門後，一樓受困的94歲連姓男子順利救出，經救護人員檢視無大礙；消防人員則於2樓發現屋主66歲的連姓男子已被燒死。

廣告 廣告

警方通知家屬到場，並將報請檢察官相驗釐清死因，起火原因由火調人員調查釐清。94歲老翁說，他住1樓，兒子住2樓，平常孫子同住，昨天假日沒在家，他在火災發生前曾聽到爆炸聲，可能是兒子放在2樓的電池充電爆炸。

老翁表示，兒子很喜歡修理汽車等電器用品，所以家裡堆很多電器，現在兒子沒了，很難過，今後不知怎麼辦。

孫子接獲消息今天上午也趕回家表示，母親到澳洲幫妹妹做月子，接獲消息目前正趕回台灣中，家裡沒有電動汽車，也沒有充電池，因住家已40多年，疑電線老舊起火釀禍。

消防局火調人員到火場鑑識調查。(記者歐素美攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中潭子民宅凌晨火災！66歲兒被燒死、94歲父逃過一劫

馬路不是馬的路！合歡山武嶺有人騎馬賞雪 警方馬上罰

北捷忠孝復興站旁傳爆炸聲 變壓器異常爆火花

北捷忠孝復興站變電站爆炸竄煙 站內手扶梯及電梯受影響

