台中潭子深夜惡火1死 消防到場時男已明顯亡

台中市 / 綜合報導

3樓透天建築物發生火警，事發在台中市潭子區今(29)日凌晨2點多。消防隊雖在20分鐘內就成功熄滅火勢，但消防人員到場時，已有1名約60歲的男子明顯死亡。罹難者的父親已超過80歲，一直待在火場外不願離開，不斷和救災人員強調自己的兒子還在裡面。

熊熊火焰，伴隨著濃烈黑煙，從透天建築物不斷竄出，火光在黑夜中格外醒目，左鄰右舍全都嚇壞，趕緊出門逃命，從制高點，更能清楚看到，烈焰有多麼劇烈，29日凌晨2點多，台中市潭子區和平路69巷28號，突如其來的火警，好在對面鄰居，及時發現、趕緊通報。

廣告 廣告

火災附近住戶說：「我聽到外面有類似瓷器爆掉的聲音，然後我就一直(聽到)劈哩啪啦，劈哩啪啦的，因為比較暗我就趕快衝下樓，然後戴眼鏡看的時候發現，已經開始著火了，就趕快敲門順便報警這樣，也通知大家起床。」

消防隊出動3個分隊，在3分鐘內到場，佈水線灌救，另外加派兩個分隊支援，避免火勢延燒到其他建築，最終在20分鐘內，成功將火舌控制熄滅，但遺憾的是，有一人不幸罹難。

台中市消防局第一大隊組長陳品羲說：「發現在2樓的前側的房間，有一名男性，60幾歲，然後已經明顯死亡，罹難者是在他的床上，然後沒有其他逃生跡象。」

男子沒能逃出火窟，他的父親已經年過八十，在火場外不願離開，在救護人員檢傷的同時，不斷強調自己的孩子還在裡面，頂著一頭白髮讓人鼻酸，死者的兒子，隨後也到場了解狀況，後續警方將報請檢察官相驗，深夜惡火奪走一條人命，究竟為何起火，有待調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

【惡火的省思】香港宏福苑五級大火奪百命 外牆工程釀災｜華視新聞雜誌

雪霸國家公園雪景藏危機 11登山客待援「2失溫死亡」

左右鄰宅拆除成「獨棟透天厝」 屋主：非釘子戶.搬家中

