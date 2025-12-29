台中潭子透天厝凌晨火警 66歲屋主罹難

火舌伴隨濃煙從2樓陽台不斷冒出，台中市潭子區和平路巷弄內，29日凌晨2時許傳出火警，消防隊獲報出動20輛消防車趕抵現場。

消防員以強力水柱灌救，並從1樓使用破壞器材破門而入，發現94歲連姓老翁意識清楚，馬上協助疏散。連翁火警當時自己睡在1樓，他的66歲兒子、也是屋主則獨自睡在2樓。火勢在2時45分撲滅，消防隊在2樓發現連姓屋主時已明顯死亡。

附近鄰居江先生說：「看的時候發現已經開始著火，那時候火已經冒出曬衣服鐵架外面，就趕快敲門然後順便報警。」

廣告 廣告

台中市消防局第一大隊組長陳品羲說明，「進到2樓燃燒的房間，後續看到的是罹難者是在他的床上，然後沒有其他逃生跡象。」

29日白天火警現場拉已起封鎖線，消防局火調人員到場進行蒐證。連姓老翁心情平靜，強調深夜有聽到爆裂聲，但不清楚是什麼原因。

屋主父親連先生提及，「我有起來，消防隊還在鋸門，他是他自己一個人睡，他老婆的女兒生了，去坐月子了。」

消防局表示，建築為3層樓鐵皮加蓋的透天厝，起火點2樓連姓屋主房間，燃燒面積約10平方公尺，詳細起火原因還有待調查，其他家屬上午也趕到現場了解狀況，後續老翁將由區公所協助安置。

更多公視新聞網報導

楊梅5樓透天厝火警 7住戶察覺異狀逃出

高雄透天厝火警 屋主抱幼子逃生墜樓送醫

台中大里連棟透天厝火警 母女3人喪命

