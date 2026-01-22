台中澄清醫院急診暴力！護理師遭毆腦震盪 醉男下場慘了

澄清醫院中港院區昨日發生醫療暴力事件。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中市中港澄清醫院急診室昨日清晨驚傳醫療暴力事件，一名26歲酒後割腕的林姓男子在妻子陪同下就醫，林男拒絕治療更起身追打醫師，後又毆打詹姓護理師頭部，導致頭部外傷腦震盪症狀，警方到場逮捕，醫院痛斥醫療暴力，並協助護理師對施暴患者提出告訴討回公道。

26歲林姓男子因酒後情緒不穩，在家中以利器割腕自殘，由救護車緊急送往澄清醫院中港院區急診室，醫師替其評估傷勢並進行治療，疑似不滿醫療處置追打醫師，隨後詹姓男護理師正向陪同就醫的林男妻說明處置流程．林男竟朝護理師頭部重拳毆打，導致護理師頭部外傷、噁心與腦震盪症狀。

當時急診男員工從櫃台飛身制止暴力行為，轄區第六分局獲報前往壓制逮人，全案依《醫療法》及傷害送辦，為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法，妨礙醫療業務之執行，違反相關法條規定者，處3萬元以上、5萬元以下罰鍰，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或罰金。

院方指出，遭攻擊的護理師是資深同仁，當下只是希望協助患者完成治療，卻無端遭到暴力對待，對醫療暴力予以最嚴正譴責，並將全力協助護理師提告，捍衛醫護人員的安全與尊嚴。

台中第六分局指出，獲報後第一時間派遣優勢警力到場，立即控制現場並調閱監視器畫面，確認林男涉有違反醫療法及傷害等罪嫌，經戒護就醫後，依法將林男帶回偵辦並移送法辦，重申對醫療暴力「零容忍」，絕不寬貸。

