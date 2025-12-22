台中火化量全國第2 吳世瑋：投入2.3億戴奧辛大減逾7成 3

台中市火化場肩負台中市及鄰近縣市殯葬服務重任，近6年來平均每年火化量約2.5萬具，整體規模居全國第2。民政局長吳世瑋表示，面對持續攀升的服務需求，市長盧秀燕上任以來，已投入總經費逾2.3億元，陸續完成12座火化爐汰換，並更新11套空氣污染防制設備、整修2套設備零組件，同時導入AI智慧判煙系統，透過設備升級與智慧管理雙軌並行，顯著提升火化場空氣品質與運作穩定度，東海、大甲2處火化場更降低至少7成戴奧辛排放。

吳世瑋指出，新型火化爐搭配高效空氣污染防制設備，不僅有效抑制黑煙產生，也大幅降低戴奧辛等有害物質生成，根據生管處定期自主檢測結果，東海火化場戴奧辛排放平均值已從設備更新前的0.0873 ng-TEQ/Nm³降至0.0045 ng-TEQ/Nm³，減幅高達95%；大甲火化場亦從0.3715 ng-TEQ/Nm³降至0.113 ng-TEQ/Nm³，減幅約70%，2處火化場改善成果明顯，排放濃度也遠低於法定標準0.5 ng-TEQ/Nm³，顯示設備更新對污染削減具有關鍵成效。

生管處長柯宏黛表示，火化場為高使用頻率的重要公共設施，東海火化場目前設有12座火化爐及11套空氣污染防制設備；大甲火化場則有4座火化爐及2套防制設備，市府自108年起分年編列預算，推動火化爐及空氣污染防制設備汰舊換新。此外，今年11月更導入AI智慧判煙系統，即時監控煙囪排放情形，異常即主動示警，協助人員即時調整操作，降低異常排放風險，提升整體空氣污染防制效能。

民政局說明，台中市火化場除依規定每2年辦理空氣污染源自主檢測外，亦配合環保局不定期抽測，透過「設備升級、即時監控、定期檢測」3重把關機制，讓改善成果成為長期維持的治理品質。未來將持續推動殯葬設施現代化與智慧科技應用，兼顧環境永續與空氣品質，落實空品治理政策，打造低污染、友善且安心的殯葬服務環境。

