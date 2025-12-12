台中火警頻傳引發安全疑慮 陳雅惠籲精準配發住警器、深化社區宣導 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中火警頻傳，根據台中市消防局資料，10月入冬以來，獨立住宅、集合住宅共發生29次火警，住宅安全再度引發關注。消防局公布近3年每年編列350萬元推動住警器，設置率已突破99%。但審計處提醒，高風險族群仍有漏設風險，市議員陳雅惠今（12）日呼籲市府強化精準配發與社區宣導，避免防火安全出現死角。

消防局指出，自113年至115年連續3年編列350萬元採購住警器，累積裝設戶數從112年的96萬2520戶、113年的98萬2188戶，至114年11月底突破101萬3255戶；設置率則由98.95%、98.99%提升至99.17%。消防局表示，住警器普及確實有助提升市民居家防災能力，是降低火災死亡風險的重要基礎。

消防局進一步說明，夜間熟睡時，人體僅剩「聽覺」仍在運作，一旦發生火災，住警器的聲響能及時喚醒熟睡中的人，爭取寶貴逃生時間，防止悲劇發生。呼籲民眾定期檢查滅火器與住警器狀況，攜手打造更安全的居家環境。

不過，審計處在查核報告中指出，整體數據雖高，但高風險族群覆蓋仍不足，包括老舊公寓、狹小巷弄住宅、弱勢家庭與獨居長者等。審計處建議市府將上述族群列為優先配發與主動追蹤對象，並把設置情形納入消防分隊宣導與績效評核，以確保政策真正落實。

陳雅惠肯定消防局推動普及的努力，但也提醒，高風險家庭若未裝住警器，火災來臨時常連反應時間都沒有。呼籲市府深化社區宣導，結合里長與社福單位協助盤點與到府裝設，補上政策最後一哩路，讓住警器真正成為守護市民安全的第一道防線。

