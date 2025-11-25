台中火車站傳婦人落軌 頭部撕裂傷滿臉鮮血送醫
〔記者陳建志／台中報導〕台鐵台中火車站第1月台，今天傍晚5點19分左右，一名許姓女子(58歲)因不明原因從月台墜落鐵軌，當時剛好一列自強號列車進站撞上許女，許女被夾在列車和月台間縫隙，因頭部撕裂傷滿臉鮮血，在現場員警協助下脫困，消防人員趕至發現許女意識清楚將她送醫，至於為何會墜落鐵軌？將由相關單位調查釐清。
這起落軌事故發生在今天下午5點19分左右，台中市消防局獲報出動信義及大誠分隊，共12人到場搶救，抵達時一名許姓女子(58歲)已由鐵路警察人員拉起至月台上，頭部撕裂傷、意識清楚送醫治療。
據了解，這名許姓女子當時在第1月台，卻因不明原因墜落鐵軌，當時135次自強號剛好進站，雖煞車仍閃避不及撞上，許女被夾在車廂和月台間縫隙，所幸意識清楚送醫，至於為何落軌？將由鐵路警察調查釐清，整起事故也造成南下列車誤點。
