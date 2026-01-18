台中火車站夫妻吵架跳進軌道區 泥醉夫遭管束！2人下場曝光

【記者鮮明／台中報導】台中火車站昨（17日）晚發生夫妻吵架跳軌事件，1名岩姓男子酒後與妻子陳女吵架，岩男疑將手機等物品丟到鐵軌上，夫妻倆分別跳進軌道區撿手機。警方到場將2人拉上月台，並將酒醉的岩男實施管束，將依違反《鐵路法》函請交通部對2人裁罰，最重可分別處以5萬元罰鍰。

目擊者在Threads發文說，當時這對男女吵架，男生把東西丟到鐵軌上，男生跳下軌道區還問女生：「你要不要下來啊？」接著爬上來後又再往下跳一次，後面被抓上來，被人家銬在椅子上帶走了。岩男在妻子被台鐵人員拉上月台後，還一直指著她大聲叫嚷。

廣告

鐵路警察局台中分駐所表示，昨晚9時45分接獲台中站務員通報，第一月台3車處有民眾跳軌情事，立即派員查處，經查是1名岩姓男子因酒醉與妻子陳女發生口角，過程中因岩男背包及陳女手機掉入鐵軌，2人分別跳下月台撿拾。

警方到場後先行將岩男拉上月台，因岩男酒醉泥爛為預防其生命身體之危險，予以實施管束，另全案2人分別依《鐵路法》第57條第2項及第70條第1項規定函請交通部裁處，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

鐵路警察局呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法裁罰，如遇有需要協助事項可告知台鐵公司人員或通報警方到場協助處理。

岩姓男子指著妻子大聲叫嚷。翻攝Threads/ling_153devil

