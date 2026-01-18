台中火車站夫妻吵架 醉男跳下鐵軌又扔石

台中一名男子喝醉酒，在台鐵月台上與妻子爆發口角爭執，過程中，背包與手機不慎掉入鐵軌，男子居然逼迫妻子跳軌撿拾，隨後自己也跟著跳，嚇壞其他旅客，警方到場後，男子還是情緒相當激動，被警方當場上銬管束。

旅客目睹嚇壞！ 醉男吼叫情緒激動遭警壓制

事發在17號晚間9點多，從曝光的畫面看到，岩姓男子不顧危險在台鐵月台跳上跳下，還一邊大吼大叫，甚至在軌道上撿起石塊，丟向月台上的乘客。

男子逼妻子跳軌撿東西後，自己也跟著跳。圖／翻攝自Threads@_chvv11

員警獲報到場後，好不容易將人拉上月台，但岩男情緒幾近失控，員警只好將他上銬壓制，訊後依鐵路法各開罰夫妻兩5萬元。

※不良示範，請勿模仿

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

台中／陳柏璋、王東山 責任編輯／網路中心

