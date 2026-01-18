台中火車站夫妻大吵雙跳軌！撿手機、背包… 警方要罰了

台中火車站。翻攝自Google Map



台中火車站昨（17日）晚間驚傳夫妻口角後雙雙跳軌，起因是丈夫岩男酒醉，夫妻因故大吵拉扯，過程中妻子的手機、丈夫的背包從月台掉落軌道，兩人才跳下去撿拾物品，令目睹的民眾心驚膽跳。鐵路警察獲報後趕到場，制伏失控的岩男後，將兩人依鐵路法函送，最高可面臨5萬元罰鍰。

鐵路警察局台中分局說明，昨日晚間9時45分獲報，台鐵台中站的第一月台的第三車廂處有民眾跳軌，趕到場，發現46歲的岩姓男子醉醺醺的，與44歲的陳姓妻子因故起爭執，岩男失控將背包丟到軌道上，陳女的手機也不慎掉進軌道，兩人分別跳下月台撿拾自己的物品。

相比陳女撿完手機就爬上月台，岩男情緒相當失控，在鐵軌上大吼大叫，又在軌道和月台間爬上爬下，讓在場民眾看了膽戰心驚，勸他安全首要。

警方到場後先將岩男拉上月台，不過由於他已喝醉，將他實施管束，預防危險。

鐵路警察局說明，岩男、陳女已觸犯鐵路法，兩人將分別依第57條第2項及第70條第1項規定函請交通部裁處，可處1萬元以上5萬元以上罰緩。

鐵警呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法裁罰，如遇有需要協助事項可告知臺鐵公司人員或通報警方到場協助處理。

危險行為，勿模仿！

