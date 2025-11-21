中部中心/徐秘康、黃信儒 台中報導

台中火車站前的"名產"，不只太陽餅！今天（21日）有議員質詢，在火車站一樓廣場，不但有多位街友"霸位"，還"就地露營"，議員批評這嚴重影響出入門面！記者實地走訪，確實有多處堆置私人用品，下午時分，連床都已經鋪好了！市府表示，將加強巡邏及勸導！

台中火車站前的名產，難道是沿著台灣大道賣太陽餅的餅店嗎？ㄟ，議員的答案，卻跟太陽餅沒關係！議場上播放照片，是一輛掛滿回收物的小車，另外一張，在柱子旁邊，是有一個簡易的床位嗎？

台中火車站新名產？ 街友「就地露營」 議員要求有效管理

台中火車站街友就地露營。(圖/黃信儒攝)記者按圖索驥，來到台中火車站，一樓前的大廳廣場，有街友或坐或躺，周圍滿布個人物品，最有露營風的，是這位！輪椅充當行李車，掛滿家當，另一邊有幾個紙箱擋風，紙板上鋪薄被，就是自製床墊。名符其實，真的把這裡當自己家了！一旁就是台中市民要搭公車，或是外地遊客剛下火車！

民眾：「確實會影響到民眾走路的觀感，而且有時候走過去可能會有什麼味道。」

議員指出，在出入台中市的門面，有亂象，從中央到地方，相關的18個單位，才開過街友治安會議，但誰能有效管理？社會局表示，街友個人沒有違法，無法以強制力驅離或安置。台鐵則設立告示牌，亂堆東西，涉及違規放置廢棄物，勸導不聽將會被清除。

台中火車站街友就地露營。(圖/黃信儒攝)















































原文出處：台中火車站新名產？ 街友「就地露營」 議員要求有效管理

