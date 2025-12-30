台中災後復建奏效！東勢東坑路擋土牆完工 守護農產運輸安全

民政局長偕同東勢區長及隆興里長前往東勢區隆興里東坑路705巷視察檔土牆修復完工情形。（市府提供／李京昇台中傳真）

台中市今年7月後受丹娜絲等颱風及多起強降雨侵襲，導致部分山區道路、農路邊坡及擋土設施受損，市府除啟動緊急防護措施，並推動災後復建作業，經各區公所盤點復建工程共84案，總修繕經費近3億元。民政局長吳世瑋今日偕同東勢區長翁培真及隆興里長蘇清泉前往東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工情形，並感謝公所團隊積極修繕，強化基礎設施韌性。

吳世瑋表示，隆興里東坑路705巷為當地重要農業道路，今年7月28日受豪雨影響，造成道路旁約12公尺長擋土牆受損，適逢梨子、甜柿、橘子等作物採收期，影響農民通行及農產運輸安全，市府接獲通報後，隨即會同東勢區公所辦理現勘，並積極向中央爭取災後特別預算，獲核定經費64萬元進行重力式擋土牆重建，工程已於12月15日完工。完工後可有效穩定邊坡土體，防止豪雨期間發生坍方或土石滑落，確保用路人生命財產安全，並降低災害再度發生風險。

東勢區隆興里長蘇清泉指出，東坑路705巷於今年7月豪雨期間發生邊坡崩塌，形成約30公尺泥濘路段，造成交通受阻，由於該路段為地方農產運輸的重要通道，主要作物為高接梨，7月正值採收高峰期，若未即時搶通，將嚴重衝擊農民生計，感謝區公所接獲通報後，立即派員進行搶修外，並攜手市府及農民積極推進擋土牆重建工程，有效穩定邊坡土石，降低未來坍方及土石滑落風險，展現政府即時應變、守護農民生計的決心。

民政局說明，除東勢區隆興里東坑路705巷復建工程順利完成外，其餘各區提報的災害復建工程亦全力推進中，市府將持續加強督導與跨局處協調，力拚於明年汛期前完成各項改善作業。未來也將結合工程品質管理與防災規劃，從源頭降低災害風險，強化基礎設施韌性，讓市民在極端氣候挑戰下，能享有安全、安心的生活環境。

