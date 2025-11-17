台中炸街89痛毆民眾「離警局僅1.5公里」 議員怒嗆盧秀燕：他們根本不怕妳

台中議員陳淑華質詢，認為飆車少年根本不怕盧秀燕。翻攝台中市議會YT



台中市逢甲商圈民眾再度不得安寧，因為今天（11／17）凌晨有炸街改裝車噪音擾民，甚至一位民眾不滿持滅火器阻撓反被多人用球棒狂毆倒地。對此，台中市議員陳俞融與陳淑華今天市議會總質詢時，嚴詞痛批台中治安長期惡化，今天案件發生地離警局僅1.5公里。市長盧秀燕被問到此事表示，「強力執法，鬧事絕不寬貸」。但陳淑華怒嗆：「但看起來他們不怕妳啊！」

事發地點為台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口，今天凌晨1點50分，多輛改裝車狂飆「炸街」，45歲陳姓男子被吵到睡不著，一時氣不過便拿滅火器上前理論，卻反遭改裝車成員的「球棒隊」多人輪番痛毆倒地。

廣告 廣告

陳俞融表示，台中長期以來治安惡化，街頭砍殺、持刀追逐、飆車炸街、幫派鬥毆、暴力攻擊不斷發生。陳俞融說這起炸街鬥毆事件，距離中部打擊犯罪中心僅1公里多，距離西屯派出所僅1.5公里，車程不過3到5分鐘，竟如此囂張犯案。

陳淑華也痛批，盧秀燕對處理治安問題沒有積極作為，「飆車從市政路、福雅路到水湳經貿園區，造成僑光科大一帶學生受到影響，現在還跑到逢甲商圈」。對此，盧秀燕回應：「為非作歹的是歹徒，請支持警察強力作為」。沒想到這番話也引發陳淑華怒嗆：「沒有人不支持警方執法，市長妳說妳強力執法，但看起來他們不怕妳啊！」

警察局長吳敬田表示，警第六分局凌晨1點57分接獲報案，立即啟動快打警力，派遣24名員警於2點1分趕赴現場，逮捕5嫌，並立即將報案遭毆的陳姓民眾送醫，無生命危險，後續也將報請檢察官，依法嚴厲偵辦。

更多太報報導

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

護理女神大馬殞命…黃明志「攜毒」在房內 雪碧發聲「私人關係」全說了

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人